Генерал Мини: Пентагон отговорит Трампа поставлять Киеву Tomahawk

Цели должны будут указывать американцы, а это будет означать прямую вовлеченность и приведет к эскалации, считает экс-командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО

РИМ, 14 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву приведут к опасной эскалации и никому не выгодны. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сказал бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) итальянский генерал Фабио Мини.

Он считает, что Пентагон отговорит президента США Дональда Трампа от этой идеи. "Пентагон оценивает технические и военные аспекты. И с этой точки зрения есть несколько критичных вопросов. Во-первых, у украинцев нет платформ для их запуска, во-вторых, цели должны тоже указывать американцы, а это будет означать прямую вовлеченность и приведет к эскалации", - подчеркнул собеседник агентства.

Мини отметил, что для Трампа вопрос о поставках Tomahawk носит политическое значение. "На данном этапе американский президент решил следовать линии Зеленского, который просит усилить давление на Россию. Но поставки этих ракет не выгодны и самому Киеву, поскольку первое же их применение даст повод и оправдание для жесткого ответа Москвы", - считает военный эксперт.

Кроме того, он разделяет мнение, что реально это оружие не переломит ход военных действий. "В Пентагоне прекрасно знают, что эти ракеты, предназначенные для запуска с подводных лодок, недостаточно быстрые и их можно перехватить", - продолжил он. Эксперт также предупредил, что у ВС США не так много этих ракет, на американских подлодках их по 20-24 штуки. "Передача 20 ракет будет означать фактически "раздевание" одной подлодки", - подчеркнул собеседник агентства.

Tomahawk для Киева

Ранее Трамп заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву Tomahawk, ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 октября американский лидер сообщал, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.