В Белоруссии заявили о шансах достичь прорыва в отношениях с США

Глава КГБ республики Иван Тертель отметил, что в ближайшее время возможны хорошие новости на этом треке

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что есть все шансы достичь прорыва в отношениях с Вашингтоном, Минск открыт для Западной Европы.

"Мы имеем все шансы к тому, чтобы достичь прорыва в целом в отношениях с США. Для Западной Европы мы открыты для этого. Думаю, в ближайшее время мы услышим хорошие новости на этом треке", - сказал он по итогам совещания у президента республики Александра Лукашенко. Слова Тертеля приводит агентство БелТА.