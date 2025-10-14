КГБ Белоруссии: Минск и Вашингтон пришли к консенсусу по некоторым вопросам

Республика выработала свою переговорную позицию, уточнил председатель комитета Иван Тертель

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Минск и Вашингтон по некоторым вопросам уже пришли к консенсусу. Об этом по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко рассказал председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

"Мы выработали свои предложения, свою переговорную позицию. По ряду вопросов мы с американской стороной уже пришли к консенсусу. Но необходимо понимать нашим партнерам, что есть национальные интересы, которые мы всегда будем учитывать и реализовывать так же, как и американцы, - практичный, рациональный подход к переговорному процессу, в том числе с учетом исключительно наших национальных интересов", - приводит его слова агентство БелТА.