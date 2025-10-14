Экс-глава канцелярии Меркель даст показания комиссии по "Северному потоку - 2"

Заседание пройдет 17 октября

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Бывший глава ведомства федерального канцлера Германии при Ангеле Меркель Хельге Браун даст показания парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания по расследованию, связанному с проектом "Северный поток - 2". Об этом сообщили журналистам в комиссии.

Заседание пройдет 17 октября. В комиссии отмечают, что Браун в 2018-2021 годах был главой канцелярии Меркель, в 2013-2018 годах был госминистром ее правительства. "Он был одним из ближайших подчиненных бывшего канцлера в годы подготовки, бюрократического согласования и строительства проекта "Северный поток - 2", - отметили в комиссии.

Также показания даст бывший канцлер Герхард Шрёдер. О том, что Шрёдер ответит на вопросы парламентариев, еще летом сообщил его адвокат Ганс-Петер Хубер. Представитель экс-канцлера тогда заявил журналу Der Spiegel, что тот даст показания по видеосвязи из-за слабого состояния здоровья бывшего политика.

Изначально Шрёдер должен был выступить на заседании комиссии в январе, но тогда он не явился на слушания. Позже выяснилось, что экс-канцлер перенес эмоциональное выгорание и был вынужден лечь в больницу. В мае он впервые появился на публике, посетив заседание ландтага Нижней Саксонии. После этого парламентская комиссия Мекленбурга - Передней Померании вновь выслала приглашение Шрёдеру на очередное заседание.

Экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Именно в этом регионе заканчивается подводная часть трубопровода и он подключается к транспортной сети ФРГ. Среди целей организации значился "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом оппозиция и СМИ считали, что главной задачей фонда был обход санкций США против газового проекта. Создание парламентского комитета в ландтаге инициировала оппозиция, они хотят выяснить степень влияния Nord Stream 2 на региональное правительство при создании фонда.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ после повреждения газопроводов инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.