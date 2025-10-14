Эксперт ван дер Пейл: западные элиты действуют все более безрассудно

По словам нидерландского политолога, западные страны переживают глубокий экономический и политический кризис

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Власти ЕС и НАТО теряют чувство меры в своих действиях, стремясь компенсировать внутреннюю слабость внешней агрессией. Об этом в беседе с ТАСС заявил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Мы наблюдаем, как НАТО и ЕС ведут себя все более безрассудно. Запад переживает глубокий экономический и политический кризис, и нынешние элиты ищут выход в конфронтации", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что подобные шаги в конечном итоге подрывают безопасность самих европейских стран и ускоряют процесс политической дезинтеграции внутри Европы.

13 октября генсек НАТО Марк Рютте подтвердил подготовку планов подготовки к возможному военному конфликту с Россией. По версии генсека, альянс "неизмеримо сильнее России", особенно в плане авиации. Однако Рютте призвал депутатов Парламентской ассамблеи НАТО работать со своими правительствами в целях дальнейшего наращивания военных расходов.

Выступая 19 июня на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО. По его словам, заявления о возможном нападении России нужны для введения в заблуждение жителей этих стран.