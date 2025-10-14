Эксперт ван дер Пейл: действия НАТО могут привести к конфликту в Европе

Шаги альянса также могут привести к распаду НАТО, отметил нидерландский политолог

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Современная политика НАТО может привести альянс либо к распаду, либо к масштабному конфликту. Об этом в беседе с ТАСС предупредил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Вопрос в том, что наступит раньше - распад НАТО и, возможно, ЕС или масштабный военный конфликт в Европе", - подчеркнул он. На этом фоне ван дер Пейл охарактеризовал правительства стран Балтии как "самых опасных союзников в ЕС и НАТО", чья агрессивная риторика толкает Европу к катастрофическому сценарию.

13 октября генсек НАТО Марк Рютте подтвердил подготовку к возможному военному конфликту с Россией. По версии генсека, альянс "неизмеримо сильнее России", особенно в плане авиации. Однако Рютте призвал депутатов Парламентской ассамблеи НАТО работать со своими правительствами в целях дальнейшего наращивания военных расходов.

Выступая 19 июня на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО. По его словам, заявления о возможном нападении России нужны для введения в заблуждение жителей этих стран.