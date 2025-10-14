Эксперт ван дер Пейл: Запад демонстрирует растерянность из-за эскалации в Европе

Политолог отметил, что Россия спокойно и уравновешенно реагирует на попытки обострить ситуацию

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Власти западных стран демонстрируют растерянность и непоследовательность на фоне конфронтации с Москвой, тогда как Россия спокойно и уравновешенно реагирует на их попытки обострить ситуацию. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Россия в ответ на выпады западных стран ведет себя спокойно и уравновешенно. Особенно это видно на фоне растерянности и непоследовательности действий тех некомпетентных деятелей, которые управляют Западом", - заявил эксперт. По его словам, именно сдержанность Москвы в нынешней ситуации удерживает Европу от перехода к более опасной фазе конфронтации.

"Парадокс в том, что сегодня мудрость российского руководства в гораздо большей степени гарантирует безопасность моих соотечественников, нидерландцев, чем действия голландского правительства", - признался он. По мнению политолога, стремление Гааги следовать в русле решений НАТО делает Нидерланды "зависимым и уязвимым звеном" альянса.

13 октября генсек НАТО Марк Рютте подтвердил подготовку планов возможного прямого конфликта с Россией. По версии генсека, альянс "неизмеримо сильнее России", особенно в плане авиации. Однако Рютте призвал депутатов Парламентской ассамблеи НАТО работать со своими правительствами в целях дальнейшего наращивания военных расходов.

Выступая 19 июня на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО. По его словам, заявления о возможном нападении России нужны для введения в заблуждение жителей этих стран.