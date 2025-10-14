Reuters: поддерживающие оппозицию на Мадагаскаре военные взяли власть

Группа военных также распускает все прежние органы управления страной

ХАРАРЕ, 14 октября. /ТАСС/. Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, заявила, что берет власть в свои руки и распускает все прежние органы управления страной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя военных полковника Майкла Рандрианирины по малагасийскому радио.

"Мы взяли власть", - цитирует агентство его выступление. Он отметил, что роспуску подлежат все структуры власти за исключением нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи, которая только что проголосовала за отстранение от власти президента страны Андри Радзуэлины.

Радзуэлина, в свою очередь, объявил о роспуске Национальной ассамблеи. Его местонахождение не известно.

Рандрианирина представляет командование Корпуса управления персоналом сухопутных войск (CAPSAT) - органа управления ВС Мадагаскара, где готовятся все назначения на высшие посты. В 2009 году поддержка именно этого органа позволила прийти к власти Андри Радзуэлине, который тогда был лидером оппозиции и противостоял президенту Марку Равалуманане, ныне - одному из представителей оппозиции.