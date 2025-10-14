Спикера парламента Молдавии обвинили в сокрытии учебы кандидата в премьеры в МГУ

Александр Мунтяну закончил физический факультет Московского государственного университета им. М. Ломоносова

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Лидер Молдавской националистической партии Драгош Галбур обвинил спикера парламента и лидера правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игоря Гросу в том, что, представляя биографию кандидата в премьеры Александра Мунтяну, он скрыл факт его учебы в российском вузе.

"Как изящно вы исключили из сообщения тот факт, что он учился в Москве, в МГУ", - написал Галбур под публикацией Гросу в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), где тот сообщил, что ПДС предложит президенту Майе Санду выдвинуть Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Спикер представил его биографию, охарактеризовав как "экономиста, преподавателя и предпринимателя, известного деятельностью в сфере инвестиций и участием в международных образовательных и культурных проектах".

В биографической справке Мунтяну говорится, что он закончил физический факультет Московского государственного университета им. М. Ломоносова, степень магистра по управлению экономической политикой получил в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он основатель инвестиционной компании 4i Capital Partners, президент Alliance fran aise в Молдавии. Мунтяну рассказал, что более 20 лет работал сфере инвестиций на Украине и в Восточной Европе.

Ранее Гросу сообщил, что Дорин Речан, который ранее занимал пост главы кабинета, отказался от предложения снова возглавить правительство. Экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что отказ Речана связан с плачевной ситуацией в экономике после пяти лет у власти президента Санду и ее партии.

Конституционный суд Молдавии должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента. По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года), но может самостоятельно сформировать правительство. Созданный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), Наша партия и "Демократия дома" (по 6). Отвечая на вопросы журналистов, Гросу отметил, что министры, которые хорошо зарекомендовали себя, скорее всего, сохранят свои посты. Однако последнее слово в этом вопросе останется за новым премьером.

