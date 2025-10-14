Bild: "саммит мира" в Египте закончился "хаосом" для Мерца

Канцлер ФРГ и вся правительственная делегация на три часа застряли в аэропорту в Шарм-эш-Шейхе

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. "Саммит мира", который состоялся в понедельник в городе Шарм-эш-Шейх по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, обернулся "хаосом" для канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он и вся правительственная делегация ФРГ на три часа застряли в аэропорту в Шарм-эш-Шейхе, пишет газета Bild.

По информации издания, Мерц вернулся в Берлин на семь часов позже запланированного срока - лишь в 04:06 (05:06 мск) во вторник. Сначала всей делегации Германии пришлось более 40 минут ждать кортеж, который должен был отвезти ее к самолету. Затем в аэропорту возникли новые проблемы: сперва лайнеру Мерца не давали разрешение на взлет, а затем самолет канцлера был неправильно припаркован водителем буксировщика.

Мерц вынужден был ждать. Время от времени ему сообщали, что самолет готов к взлету. Но в итоге время ожидания канцлера ФРГ в аэропорту составило три часа. Самолет взлетел только в 00:27 (01:27 мск). Общая задержка составила почти семь часов: два часа в ожидании президента США Дональда Трампа, который прибыл на саммит с опозданием почти в два часа, почти один час в ожидании машины и три часа на аэродроме, резюмирует Bild.

Ранее газета Die Welt сообщила, что канцлер ФРГ, президент Франции и другие европейские политики были всего лишь зрителями на саммите мира в Шарм-эш-Шейхе.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.