Депутат Рады Гончаренко: Зеленский рушит местное самоуправление на Украине

Парламентарий прокомментировал лишение мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский, лишив украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, рушит местное самоуправление на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Читайте также

"Убрать прославившие Одессу имена невозможно". Чем известен мэр Труханов

По словам парламентария, "нельзя просто так взять и лишить любого гражданства". "Что мы имеем? Сегодня заберут у Труханова [гражданство], и мы все будем радоваться, потому что он плохой, а завтра машину репрессий запустят против неудобных людей. Но посмотрите немного шире. Сегодня мы видим последний день существования местного самоуправления на Украине. Умирает Магдебургское право. Поздравляем с новым правом Владимира Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил украинский депутат, Зеленский явно готовится к президентским выборам, а фигура одесского градоначальника оказалась просто удобной, чтобы навести страх на других мэров страны. "Зеленский понемногу теряет власть, и особенно это ощущается на местах, в местных властях. Лишение гражданства Труханова и возникновение Одесской городской военной администрации - это открытый сигнал каждому мэру, что все под прицелом и, когда нужно будет, доберутся до каждого. <...> Кроме того, это сигнал и всем, кто собирается готовиться к выборам", - добавил он.

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства, что автоматически лишает его права занимать пост главы города. Согласно украинскому законодательству, пост главы Одессы в случае ухода мэра до новых выборов будет занимать секретарь городского совета. Им на данный момент является Игорь Коваль. В период действия военного положения выборы на Украине не проводятся. При этом ранее Зеленский сообщил, что дал поручение главкому ВСУ Александру Сырскому рассмотреть возможность создания в Одессе городской военной администрации. Ее глава не выбирается, а назначается Зеленским, что даст ему возможность поставить во главе города своего человека.

Петиция к Зеленскому с требованием прекратить украинское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов. Автор обращения Мирослав Откович аргументировал его тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова российского гражданства. Сам Труханов категорически отрицает наличие паспорта РФ.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая прошлого года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.