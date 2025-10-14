Глава Днепропетровской области может возглавить военную администрацию Одессы

Владимир Зеленский провел совещание по "ситуации с безопасностью в некоторых регионах" на юге Украины

Глава военной власти Днепропетровской области на востоке Украины Сергей Лысак © Ying Tang/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Нынешний глава военной власти Днепропетровской области на востоке Украины Сергей Лысак, вероятно, возглавит военную администрацию Одессы. Об этом сообщили несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники.

О том, что в Одессе может быть создана военная администрация, которая фактически будет дублировать функции действующей исполнительной власти и мэра Геннадия Труханова, стало известно утром 14 октября, когда Владимир Зеленский поручил изучить целесообразность такого шага.

Днем несколько украинских СМИ, в том числе одесское издание "Думская", сообщили со ссылкой на источники, что новую администрацию Одессы возглавит Лысак. В свою очередь в эфире телемарафона утверждалось, что Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства, что автоматически лишает его права занимать пост главы города. Журналисты на Украине неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у него российского гражданства. Труханов категорически отрицает наличие паспорта РФ.

Позже Зеленский косвенно подтвердил эту информацию. Он сообщил, что провел совещание по "ситуации с безопасностью в некоторых регионах" на юге страны. "Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц. Подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - написал он в своем Telegram-канале, не называя имен.

Зеленский добавил, что на совещании поблагодарил главу военной администрации Днепропетровской области Лысака за эффективную работу и "определил для него следующие задачи".

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации".

О военных администрациях

Практику введения военных администраций в городах и областях Украины якобы для обеспечения безопасности во время военного положения ввел офис Зеленского. Представители местного самоуправления активно выступали против таких мер, отмечая, что военные администрации, которые подчиняются Киеву, фактически подменяют функции местных властей и вводят его "прямое управление". В Ассоциации городов Украины - негосударственной организации, которая занимается вопросами развития и укрепления местного самоуправления, - отмечали, что военные администрации появились в первую очередь в тех городах, у мэров которых были серьезные разногласия с центральными властями.