Orange: пришедшие к власти на Мадагаскаре военные создадут переходные органы

ХАРАРЕ, 14 октября. /ТАСС/. Группа военных, захватившая власть на Мадагаскаре, объявила о приостановке конституции и формировании переходных органов власти. Об этом сообщил портал Orange.

По его данным, военные во главе с представителем Корпуса управления персоналом сухопутных войск (CAPSAT) полковником Майклом Рандрианариной заняли дворец Амбухицурухитра - бывшую резиденцию президента в центре Антананариву.

Выступая по национальному радио из дворца, Рандрианарина объявил о приостановке действующей конституции страны от 11 декабря 2010 года и о создании переходных органов власти. Приостановлена деятельность Сената (верхняя палата парламента), Высшего конституционного суда. Лишь Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) продолжит работу. Полковник сказал, что эти действия предпринимаются в ответ на требования народа восстановить демократию.

В скором времени будет объявлено о проведении конституционного референдума и новых всеобщих выборов.

Ранее Национальная ассамблея объявила об отстранении от должности президента страны Андри Радзуэлины.

Рандрианарина представляет группу военных, поддержавших протестующих на Мадагаскаре из Корпуса управления персоналом сухопутных войск (CAPSAT) - органа управления ВС Мадагаскара, где готовятся все назначения на высшие посты. В 2009 году поддержка именно этого органа позволила прийти к власти Андри Радзуэлине, который тогда был лидером оппозиции и противостоял президенту Марку Равалуманане, ныне - одному из представителей оппозиции.