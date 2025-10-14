Посол Ирана: Тегерану и Москве важно развивать сотрудничество в сфере прав человека

Между представителями правительств стран идут "активные консультации, работа и взаимодействие для развития этих отношений", отметил Казем Джалали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ирану и России необходимо развивать сотрудничество в сфере прав человека для противодействия попыткам Запада посеять раздор между народами. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Он отметил, что сегодня как в Иране, так и в России представители различных народов и конфессий "мирно существуют бок о бок рядом друг с другом".

"Мы должны воспользоваться этими возможностями для того, чтобы укрепить внутреннее единство народов региона и нейтрализовать попытки посеять раздор [западными странами] между глубоко укоренившимися нациями этого цивилизационного ареала, - сказал Джалали на мероприятии в честь празднования 2550-летия принятия первой в мире Декларации прав человека Куруши Кабира. - В этом русле мы должны укреплять наше сотрудничество и развивать связи, чтобы держаться за этот принцип прав человека и работать во благо всей человеческой цивилизации".

Посол также указал, что на сегодняшний день между представителями правительств Ирана и России идут "активные консультации, работа и взаимодействие для развития этих отношений".