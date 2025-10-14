Индия обсуждает с РФ доставку угля из Монголии через порт Владивостока

Замминистра иностранных дел республики Периасами Кумаран при этом не исключил, что доставка угля в Индию через российский порт может быть дороже, чем через китайский

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Индия ведет переговоры с Россией о возможности доставки коксующегося угля из Монголии по Транссибирской магистрали через порт Владивостока. Об этом сообщил замминистра иностранных дел южноазиатской республики Периасами Кумаран на брифинге по случаю визита в Нью-Дели монгольского президента Ухнаагийн Хурэлсуха.

"Мы ведем переговоры с Россией и Монголией, чтобы выяснить, какие меры можно принять для доставки монгольского угля по Транссибирской магистрали во Владивосток и сколько именно это будет стоить", - сказал он.

По его словам, если Индия будет покупать коксующийся уголь в Монголии, то поставки могут осуществляться через порт во Владивостоке или через порт Тяньцзиня в Китае. При этом дипломат не исключил, что доставка угля в Индию через российский порт может быть дороже, чем через китайский. "Необходимо разобраться с расчетами", - уточнил Кумаран.

Замглавы индийского МИД подчеркнул, что Монголия обладает большими запасами коксующегося угля, который нужен для индийской сталелитейной промышленности. "Индия закупает коксующийся уголь у различных партнеров, включая Канаду, Индонезию, Австралию и другие страны, и Монголия предложила партнерство в этой области", - указал он. Кумаран отметил, что основной сложностью остается отсутствие у Монголии выхода к морю, что делает ее зависимой от портов соседних стран при доставке угля.

Как сообщала ранее пресс-служба монгольского правительства, поставки главного экспортного товара Монголии - угля - достигли 3,2 млн тонн за сентябрь 2025 года. Это стало рекордным показателем в истории крупнейшей монгольской государственной компании "Эрдэнэс Таван-Толгой". Индийские компании, в свою очередь, потребляют около 70 млн метрических тонн коксующегося угля в год, 85% потребностей которого удовлетворяется за счет импорта.