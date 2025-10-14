Аш-Шараа рассчитывает обсудить с Путиным сотрудничество двух стран

Президент Сирии на переходный период совершит официальный визит в Россию 15 октября

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 14 октября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа намерен обсудить 15 октября в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным развитие сотрудничества в интересах двух стран. Об этом сообщили агентству SANA в администрации сирийского лидера.

По ее данным, аш-Шараа совершит "официальный визит в Российскую Федерацию в рамках реструктуризации двусторонних отношений между двумя странами и обсуждения вопросов политического и экономического сотрудничества". Он надеется обсудить с российским лидером "региональные и международные события, которые представляют взаимный интерес, а также поиск путей развития сотрудничества в интересах двух стран".

В программе визита аш-Шараа в Москву запланирована встреча с представителями сирийской общины в России.

Это первый визит временного президента Сирии в Россию. Первый контакт на высшем уровне между Москвой и Дамаском после смены власти в арабской республике в конце 2024 года состоялся в феврале, когда в ходе телефонного разговора Путин и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул тогда, что РФ остается привержена принципу "единства суверенитета и территориальной целостности сирийского государства", и подтвердил, что Москва готова и дальше помогать Дамаску в улучшении социально-экономической обстановки.

В конце июля РФ посетила делегация представителей новых властей страны во главе с министром иностранных дел в переходном правительстве Асаадом аш-Шейбани. В ходе визита состоялись переговоры аш-Шейбани с главой МИД России Сергеем Лавровым и встреча с министром обороны Андреем Белоусовым. После этого Путин принял сирийскую делегацию в Кремле.

13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран сообщил, что Дамаск заинтересован в сохранении в Сирии российских военных баз, при этом в новых условиях они могут быть перепрофилированы под новые задачи.