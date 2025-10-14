Посол Венесуэлы заявил, что республика высоко оценит помощь РФ в ситуации с США

В диппредставительстве России в Каракасе отметили, что Москва с должным вниманием и уважением отнесется к обращениям о помощи, если они поступят

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Венесуэла была бы готова принять любую помощь со стороны России в урегулировании кризиса в отношениях с США. Республика высоко оценила бы российскую поддержку в этом вопросе, сообщил "Известиям" посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

"Россия всегда была дружественной страной, которая желает мира и прогресса Венесуэле. Любая помощь, которая может прийти из России, будет высоко оценена и положительно воспринята нашей страной и ее властями", - сказал он изданию, комментируя ситуацию в отношениях республики с Соединенными Штатами.

В посольстве РФ в Каракасе отметили газете, что Москва с должным вниманием и уважением отнесется к обращениям о помощи, если они поступят.

"Подобные эскалационные действия чреваты далекоидущими последствиями для всего региона. Отношения России и Венесуэлы, в том числе торгово-экономические, продолжают стабильно развиваться. Мы выражаем всестороннюю поддержку и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущей ситуации и готовы к дальнейшему тесному взаимодействию в рамках двустороннего стратегического партнерства", - подчеркнули "Известиям" в посольстве России в Каракасе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися на них людьми, которые, по американским данным, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.