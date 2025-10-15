Армия США запустила программу внедрения ядерных реакторов для электроснабжения

Предполагается, что первый малый реактор запустят не позднее 30 сентября 2028 года

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Сухопутные войска США официально запустили программу Janus, целью которой является разработка и внедрение малых ядерных реакторов для электроснабжения военных объектов. Об этом говорится в сообщении войск.

В заявлении отмечается, что подписанный в мае 2025 года указ президента США Дональда Трампа предполагает, что первый такой реактор будет запущен не позднее 30 сентября 2028 года.

В описании программы указывается, что реакторы будут находиться в собственности коммерческих компаний и эксплуатироваться ими. В то же время сухопутные войска предоставят участникам проекта полный доступ к цепи производства ядерного топлива.