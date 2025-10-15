Гуцул заявила, что власти Молдавии используют заключение как пытку

Так правительство республики пытается сломать ее, уверена глава Гагаузии

Редакция сайта ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии используют заключение как пытку, чтобы сломать ее.

Читайте также

Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

"Все условия моего заключения, предвзятость и давление сводятся к одному факту: меня сознательно поместили в тюрьму №13. Власти прекрасно знали, что ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - прим. ТАСС) считает это место несовместимым с человеческим достоинством. Они используют само заключение как пытку. Их цель - сломить меня и через меня - волю всей Гагаузии. Но их ждет разочарование. Мой дух, как и дух нашего народа, не сломить!" - сказала она в интервью ТАСС. Текст передан через адвокатов.

Ранее молдавский бизнесмен Вячеслав Платон выиграл дело в ЕСПЧ, который признал бесчеловечными условия его содержания в этой же тюрьме, где он находился с 2016 по 2020 год. Суд установил, что Молдавия нарушила статью 3 Европейской конвенции о правах человека (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статью 8 (право на уважение частной жизни). По решению суда, Молдавия должна выплатить Платону 15,6 тыс. евро компенсации за нанесенный моральный ущерб и 2 тыс. евро - на покрытие судебных издержек.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.