Гуцул заявила, что власти требовали от нее уйти с поста главы Гагаузии

Руководство Молдавии предлагали пойти на такой шаг в обмен на прекращение уголовного дела, отметила глава автономного территориального образования

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии требовали от главы Гагаузии Евгении Гуцул уйти с поста для прекращения дела против нее, но она отказалась. Об этом Гуцул заявила в интервью ТАСС. Текст передан через адвокатов.

"С первого дня мне поставили ультиматум: предать народ Гагаузии и отказаться от мандата башкана (главы - прим. ТАСС) в обмен на закрытие сфабрикованного дела. Это не правосудие, а грязный политический шантаж. Теперь, когда об этом говорят и мои международные адвокаты, всему миру очевидна истинная природа этого преследования. Мой ответ был и будет один: я с народом. До конца!" - заявила она.

Суд над Гуцул состоялся 5 августа. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и отправили в 13-ю тюрьму, расположенную в Кишиневе. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим, а ее адвокаты направили обращение в Апелляционную палату Кишинева. Гуцул заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.