Гуцул: схемы Кишинева по контролированию Гагаузии не заменят волю народа

Глава автономии заявила, что будет подотчетна только народу, который ее избрал

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Временные схемы по контролю Гагаузии, придуманные в Кишиневе, не заменят волю народа. Об этом заявила в интервью ТАСС глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Текст передан через адвокатов.

"Меня избрал народ, и я подотчетна только ему. И никакие временные схемы, придуманные в Кишиневе, не смогут подменить волю гагаузского народа. Они (власти Молдавии - прим. ТАСС) хотят раздора, а получат наше единство, нашу сплоченность и решимость защищать автономию до конца" - заявила она.

Суд над Гуцул состоялся 5 августа. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и отправили в тюрьму в Кишиневе. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим, а ее адвокаты направили обращение в Апелляционную палату Кишинева. Гуцул заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

