Гуцул: Кишинев нацелен на полную ликвидацию автономии Гагаузии

Молдавия хочет лишить гагаузов особого статуса, заявила глава автономного территориального образования

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии нацелены на полную ликвидацию автономии Гагаузии. Об этом заявила в интервью ТАСС глава Гагаузии Евгения Гуцул, текст передан через адвокатов.

"Конечная задача Кишинева - полная ликвидация автономии. Нас хотят превратить в обычный район, управляемый из столицы, лишив гагаузов особого статуса, за который боролись поколения. Но я хочу заверить и вас, и всех жителей Гагаузии: мы не позволим им реализовать свой план", - отметила она.

Суд над Гуцул состоялся 5 августа. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и отправили в 13-ю тюрьму, расположенную в Кишиневе. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим, а ее адвокаты направили обращение в Апелляционную палату Кишинева. Гуцул заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

