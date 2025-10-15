Гуцул: Кишинев пытается помешать проведению выборов в Народное собрание Гагаузии

Власти Молдавии целенаправленно создают хаос, считает глава Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии ведут целенаправленную кампанию по созданию "правового хаоса", чтобы помешать проведению выборов в Народное собрание Гагаузии. Об этом заявила в интервью ТАСС глава автономии Евгения Гуцул. Текст передан через адвокатов.

"Перед нами разворачивается целенаправленная кампания по созданию правового хаоса. Под предлогом приведения законодательства в соответствие правящая партия, по сути, разрушает саму основу, на которой строятся наши выборы. И нужно понимать, что Народное собрание в их планах лишь промежуточная мишень", - заявила она.

Ситуация с выборами

В августе 2025 года Народное собрание Гагаузии (НСГ) отложило принятие решения о дате очередных выборов нового состава до прояснения юридических вопросов. Как пояснил председатель собрания Дмитрий Константинов, проблема заключается в том, что законодательство предусматривает утверждение итогов выборов в Гагаузии Апелляционной палатой Комрата, которую недавно ликвидировали власти Молдавии, не предложив альтернативы.

НСГ просило парламент Молдавии вмешаться и восстановить судебную инстанцию, такое обращение было и к президенту Майе Санду, но никакой реакции из Кишинева так и не последовало. Кроме того, остается неопределенность в вопросе, с какой даты начинать отсчет полномочий нынешнего состава НСГ (седьмого созыва). Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Первое заседание началось 12 ноября 2021 года, однако оно растянулось почти на три месяца, до февраля 2022 года, так как депутаты смогли выбрать спикера парламента лишь с 15-й попытки. За это время они не принимали никаких решений, и теперь юристы спорят, начинать отсчет с ноября 2021 или февраля 2022 года.

Депутаты НСГ не определились не только с датой выборов, но и с составом избиркома автономии. Политологи не исключают, что ЦИК Молдавии создаст центральный избирательный совет Гагаузии, который проведет эти выборы и сможет решить и другой вопрос - какая судебная инстанция будет уполномочена утверждать итоги выборов НСГ и рассматривать возникающие избирательные споры.

