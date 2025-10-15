Эксперт Чжэн: трансформация США при Трампе сопоставима с реформами Горбачева

Президент Соединенных Штатов перестроил Республиканскую партию и устранил консенсус между ней и демократами, считает декан факультета государственной политики шэньчженьского отделения Китайского университета Гонконга

ГОНКОНГ, 15 октября. /ТАСС/. Трансформацию США при президенте Дональде Трампе можно сопоставить с реформами Михаила Горбачева (1931-2022) в последние годы существования СССР. Такое мнение высказал декан факультета государственной политики шэньчженьского отделения Китайского университета Гонконга Чжэн Юннянь.

"Трамп, как и Горбачев, стремится вернуть своей стране величие, но их проблемы разные", - приводит газета South China Morning Post слова политолога. Он подразделяет преобразования крупных держав на четыре уровня: внутренний порядок государства, внутренний порядок связанных с ним стран, региональный и международный порядок. "Горбачевская трансформация СССР запустила все четыре, что привело к распаду страны в 1991 году, трансформации политических систем Восточной Европы, распаду Варшавского договора и началу эпохи, которая наступила после завершения холодной войны", - напоминает эксперт.

Он считает, что Трамп изменил политику США, перестроив Республиканскую партию и устранив консенсус между ней и демократами. Президент также "в значительной степени подрывает основы конституционного строя США - разделение и баланс ветвей власти, оказывая давление на законодательную и судебную ветви и фундаментально изменяя систему", продолжал политолог. По его оценке, нынешняя администрация США смещает акцент в сторону Западного полушария и внутренней обороны.

"Трамп отдает приоритет внутренним делам, затем региональным проблемам, таким как Мексика и Канада, потом Латинской Америке", - полагает эксперт. По его мнению, США, в отличие от СССР, пока не переживают экономическую или технологическую стагнацию и остаются крупнейшей экономикой мира с сильнейшей армией. Эксперт полагает, что трансформация при Трампе влечет за собой "всеобъемлющие и беспрецедентные изменения в партийной политике, оборонной стратегии и идеологии". "Будет ли эта революция развиваться контролируемым образом, перерастет ли в настоящую революцию или завершится на полпути, еще предстоит увидеть", - заключил Чжэн Юннянь.