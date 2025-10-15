NYT: передача Киеву Tomahawk приблизит прямую конфронтацию США и РФ

Для запуска таких ракет Украине потребуется американская армейская пусковая установка Typhon, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.

"Поставка такого оружия будет сопряжена с огромными трудностями, не в последнюю очередь из-за того, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет, - говорится в редакционной статье издания. - Для запуска Tomahawk Украине потребуется американская армейская пусковая установка Typhon, что, как считают военные, приблизит Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву "Томагавков", ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 октября американский лидер сообщал, что фактически принял решение о возможности передачи ракет "Томагавк" украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву "Томагавков" потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ТАСС отмечал, что Зеленский на предстоящей 17 октября встрече с Трампом надеется выпросить у него крылатые ракеты Tomahawk, чтобы втянуть США в прямой военный конфликт с Россией.