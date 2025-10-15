Маск репостнул слова Дурова об ограничении свобод в ЕС

В сообщении основатель Telegram предупредил пользователей о том, что Франция продвигает в ЕС законопроект, "который заставил бы приложения сканировать каждое личное сообщение, превращая телефоны в шпионские устройства"

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Илон Маск сделал репост заявления основателя Telegram Павла Дурова о продвигаемом Францией в ЕС законопроекте Chat Control по слежке за онлайн-перепиской.

14 октября Павел Дуров опубликовал текст заявления, разосланного Telegram всем пользователям во Франции, по поводу Chat Control. Как отмечается в сообщении, которое приводит Дуров, сегодня ЕС практически лишил пользователей права на приватность. Он предупредил пользователей о том, что Франция продвигает в ЕС принятие законопроекта, "который заставил бы приложения сканировать каждое личное сообщение, превращая телефоны в шпионские устройства". Отмечается, что подобные меры, направленные на "борьбу с преступностью", ставят под угрозу только обычных граждан, чьи личные сообщения и фотографии могут быть скомпрометированы. Однако, как говорится в сообщении, против такого законопроекта выступила Германия, но свободы граждан по-прежнему остаются под угрозой.