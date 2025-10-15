Литва выделит на закупку оружия для Украины €30 млн

Министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене отметила, что эти деньги предстоит выделить из бюджета системы ведомства

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

ВИЛЬНЮС, 15 октября. /ТАСС/. Литва в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) выделит на закупку оружия для Киева €30 млн. Об этом в эфире национального радио LRT заявила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.

"Благодаря поддержке премьер-министра [Инги Ругинене] мы сможем выделить по программе PURL для приобретения для Украины критически необходимых вооружений €30 млн", - сказала она.

Как отметила министр, эти деньги предстоит выделить из бюджета системы Минобороны. "Придется перераспределить имеющиеся средства", - добавила она.

Шакалене не уточнила, придется ли военному ведомству пересмотреть свои планы и программы с учетом того, что предусмотренные ему €30 млн уйдут Украине.