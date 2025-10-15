La Vanguardia: разногласия не дали ЕС сыграть роль в урегулировании в Газе

Страны блока так и не смогли занять единую позицию по этому вопросу, отмечает директор газеты Жорди Хуан

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Европейский союз не смог эффективно действовать для урегулирования ситуации вокруг сектора Газа, так как страны блока не смогли занять единую позицию. Кроме того, напоминает в своей колонке директор газеты La Vanguardia Жорди Хуан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже не была приглашена в Шарм-эш-Шейх, где было подписано итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"Европа как таковая не была представлена [во время церемонии подписания соглашения]. Более того, когда американский президент <...> упоминал ЕС, он говорил, что "это группа стран", - пишет Хуан. - И для США <...> лучше, чтобы ЕС оставался именно такой группой разрозненных стран с автономной внешней политикой, потому что разобщенность делает их всех слабее".

"Германия, самая влиятельная страна, всегда разыгрывала карту защиты израильского правительства, что делало невозможным принятие жестких и решительных мер против Биньямина Нетаньяху <...>. Фон дер Ляйен поспешила заявить о своей готовности привлечь ЕС к восстановлению Газы, но, похоже, европейцев никто не ждет", - отмечает директор La Vanguardia.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе прошел "саммит мира", который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве.