СВС: Украина может не получить обещанные ей Канадой 25 бронетранспортеров

Телеканал отмечает, что канадское правительство обещало поставить БТР еще в 2023 году

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Украине до сих пор не переданы 25 БТР, которые ей еще в 2023 году обещало поставить канадское правительство. Об этом сообщил канадский телеканал СВС.

По его данным, речь идет о 25 легкобронированных боевых машинах, списанных с баланса ВС Канады, которые после ремонта должны были быть переданы Киеву. Отмечается, что Минобороны страны якобы еще два года назад передало эти бронетранспортеры одной из частных фирм из провинции Онтарио, а сумма контракта на их ремонт должна была составить 150-250 млн канадских долларов ($107-178 млн). Однако, продолжил СВС, выполнение этих работ "подвисло из-за бюрократической и корпоративной неопределенности".

В Минобороны Канады телеканалу отказались объяснять причину задержки с ремонтом и отправкой БТР Киеву. При этом СВС сообщил, что "в оборонном сообществе ходят слухи, что этот проект был отменен, и Украина не получит обещанные ей отремонтированные боевые машины".

Всего с февраля 2022 года Оттава передала Киеву военную помощь более чем на 4,5 млрд канадских долларов ($3,2 млрд).