Handicap International: около 70 тыс. тонн бомб сбросили на Газу с 2023 года

От 5% до 10% снарядов не взорвались, отметили в международной неправительственной организации Handicap International

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Порядка 70 тыс. тонн различных снарядов и бомб было применено израильской армией на территории сектора Газа с начала военной операции в октябре 2023 года. Такие данные привела представитель международной неправительственной организации Handicap International, занимающейся обезвреживанием взрывоопасных предметов и оказанием помощи пострадавшим от взрывов противопехотных мин.

"По предварительным оценкам, за время боевых действий в Газе с октября 2023 года израильские силы сбросили на территорию анклава около 70 тыс. тонн снарядов и бомб", - указала работающая в Палестине представитель международной организации, слова которой привело агентство Maan. Она отметила, что неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся в земле и руинах разрушенных зданий, "представляют громадную опасность для палестинцев, которые теперь возвращаются в свои дома практически во всех районах Газы".

Как считает представитель Handicap International, многометровые слои обломков зданий, а также ограниченность пространства в населенных пунктах анклава "создают крайне рискованную ситуацию для проживания в городских районах". Кроме того, добавила она, в последние два года у специалистов не было возможности приехать в Газу, чтобы "определить на месте наиболее опасные точки, где сохраняются неразорвавшиеся снаряды".

Представитель международной организации сообщила, что несмотря на неоднократные обращения и просьбы израильские власти "не выдают разрешение на доставку в сектор необходимого оборудования для поиска и обезвреживания неразорвавшихся бомб, мин и артиллерийских снарядов". Хотя, по ее словам, "три специальных агрегата для разминирования находятся у границ Газы и могут быть переправлены в анклав в кратчайшее время".

Согласно анализу специализированной структуры ООН, из сброшенных израильскими силами на Газу бомб и снарядов от 5% до 10% не взорвались.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.