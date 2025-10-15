Дания выделит Украине $171 млн на развитие ВМС и обучение ВСУ

Всего на период 2022-2028 годов размер военной поддержки украинской армии королевством составит $10,94 млрд

© AP Photo/ Dan Bashakov

СТОКГОЛЬМ, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение о выделении 1,1 млрд крон ($171 млн) Украине. Как сообщило Минобороны королевства, средства пойдут на развитие ВМС, обслуживание танков, приобретение топлива, финансирование подготовки ВСУ.

400 млн крон ($62 млн) из выделенных денег будут направлены на обучение и подготовку украинских военнослужащих.

Средства поступят из представленного в сентябре 27-го пакета помощи Украине в 2025-2028 годах, размер которого составляет 2,7 млрд крон ($420 млн). В нем 1,6 млрд крон ($249 млн) выделены на закупку БПЛА, боеприпасов и ракет у украинского ВПК.

Всего на период 2022-2028 годов размер военной поддержки ВСУ Данией составит 70,3 млрд крон ($10,94 млрд).