Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов

Стороны "будут прилагать искренние усилия для поиска положительного решения этого сложного, но разрешаемого вопроса посредством конструктивного диалога", сообщил Исламабад

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ H. Achakzai

ИСЛАМАБАД, 15 октября. /ТАСС/. Пакистан и Афганистан достигли временного соглашения о прекращении огня на ближайшие 48 часов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.

"По взаимному согласию обеих сторон было достигнуто временное соглашение о прекращении огня между правительством Пакистана и афганским "Талибаном" на следующие 48 часов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, текст которого приводит газета Dawn.

Перемирие вступило в силу в 16:00 мск. Ближайшие двое суток стороны "будут прилагать искренние усилия для поиска положительного решения этого сложного, но разрешаемого вопроса посредством конструктивного диалога", отмечается в заявлении.

15 октября утром возобновились боестолкновения на границе Пакистана и Афганистана. По данным телеканала PTV, пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Заместитель официального представителя "Талибана" Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и более 100 раненых. По его словам, "рано утром пакистанские войска вновь начали атаки на Афганистан", "афганские силы были вынуждены принять ответные меры".

11 октября в районе афганской провинции Гильменд произошли перестрелки. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители "Талибана" подробностей операции не предоставили. Афганский телеканал TOLO News утверждал, что в ходе столкновений были убиты по меньшей мере 58 пакистанских военных. Исламабад заявил о ликвидации не менее 200 боевиков, уничтожении в Афганистане 19 террористических объектов, с которых велись обстрелы, и нанесении удара по штабу афганского танкового батальона, обеспечивавшего поддержку атаковавших Пакистан экстремистов.