Контактная группа по поставкам оружия Киеву окажет помощь Украине на $66,7 млрд

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Контактная группа по поставкам оружия Киеву за последние восемь месяцев взяла обязательства на сумму £50 млрд ($66,7 млрд). Об этом глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил в Брюсселе на заседании контактной группы, в которую входят около 50 стран.

"За восемь месяцев с того момента, как [глава Минобороны Германии] Борис [Писториус] и я совместно возглавили контактную группу, она успешно гарантировала обязательства в размере более £50 млрд на помощь в укреплении военного потенциала Украины", - сообщил Хили.

