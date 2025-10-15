Гутерриш предложил реконфигурацию страновых команд в рамках реформы ООН

Предлагается также создать в Секретариате ООН "совместные центры знаний" для объединения ноу-хау по ключевым вопросам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © Jeon Heon-Kyun/ Pool Photo via AP

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил реформировать системы развития организации, включая слияние ключевых агентств и реконфигурацию страновых команд, чтобы повысить эффективность и устранить дублирование. Об этом он заявил, представляя свои предложения по инициативе "ООН-80".

Гутерриш отметил, что слишком часто правительства сталкиваются с "лабиринтом точек входа" и "конкурирующими инициативами", когда обращаются за поддержкой к ООН. Чтобы решить эту проблему, он предложил провести оценку потенциальных преимуществ слияния Программы развития ООН (ПРООН) и Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), а также Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и структуры "ООН - женщины".

"Нам нужны более компактные и эффективные страновые команды - с меньшими затратами на физическое присутствие и большим количеством ресурсов для экспертизы и воздействия", - заявил генсек. Он предложил провести "реконфигурацию страновых команд", поскольку во многих странах присутствует более 20 различных структур системы развития ООН, часто с ограниченными бюджетами и дорогостоящим административным аппаратом.

В рамках реформы также предлагается создать в Секретариате ООН "совместные центры знаний" для объединения ноу-хау по ключевым вопросам, таким как изменение климата и технологии, чтобы избежать дублирования. Генсек пообещал представить первоначальные выводы и варианты государствам-членам в начале 2026 года.