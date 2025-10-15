NBC: конгресс США обеспокоен нехваткой информации об ударах по судам с наркотиками

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Члены Конгресса США обеспокоены отсутствием у администрации президента Дональда Трампа информации об ударах по судам, которые, предположительно, перевозили наркотики в Карибском море. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их информации, законодатели возмущены тем, что докладчики во время брифинга в Конгрессе несколько дней назад не смогли ответить на вопросы о "правовой основе проводимых операций".

Отмечается, что законодатели также просят Белый дом объяснить, какие именно цели были поражены и какая информация свидетельствовала о том, что они перевозили наркотики в США.

Однако, по словам представителя Министерства обороны США, конгрессмены были полностью проинформированы о том, что большинство сенаторов-республиканцев проголосовали за отклонение меры, которая требовала бы для совершения новых атак одобрения со стороны Конгресса.

В Конгрессе также поинтересовались, оценила ли администрация Трампа потенциальную реакцию со стороны группировок, занимающихся наркоторговлей, сообщает телеканал.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.