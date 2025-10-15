Таубер назвала политическим требование прокуроров Молдавии ужесточить ее приговор

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией сочла чрезмерно мягким и оспорила приговор в виде 7,5 года тюрьмы для вице-председателя блока оппозиционных партий "Победа", потребовав назначить ей совокупное наказание по пяти пунктам обвинения в виде 13 лет лишения свободы

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Вице-председатель блока оппозиционных партий "Победа" Марина Таубер считает, что молдавские прокуроры требуют ужесточить вынесенный ей приговор под политическим давлением президента Молдавии Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

"Антикоррупционная прокуратура заявила, что не согласна с решением суда первой инстанции по моему уголовному делу и будет требовать не менее 13 лет лишения свободы. <...> Это не правосудие, а чисто политическое решение, принятое по указке правящей группировки для подавления оппозиции… За почти 6 лет у власти они показали, что это единственное, что их реально интересует. Именно поэтому подконтрольные власти прокуроры жаждут еще большей расправы, и я не удивлюсь, если завтра они запросят для меня сто или тысячу лет. Для них нет преступления страшнее, чем нарушение покоя их королевы", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что вынесенный ей "приговор незаконен и представляет собой политический заказ". "Мы будем бороться за его отмену во всех судах", - добавила политик.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией сочла чрезмерно мягким и оспорила приговор в виде 7,5 года тюрьмы для Таубер, потребовав назначить ей совокупное наказание по пяти пунктам обвинения в виде 13 лет лишения свободы. Прокуроры обвиняют ее по пяти эпизодам фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии "Шор", принятии незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы, когда Таубер была снята со второго тура, а также во вмешательстве в отправление правосудия.

Таубер входит во внефракционный политический блок "Победа", который был создан после ликвидации молдавскими властями партии "Шор". Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие.

Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает свою вину и считает, что за возбуждением дела стоят Санду и ее партия, контролирующая парламент и правительство. Адвокат Таубер Сергей Морару назвал приговор незаконным и намерен оспорить его в вышестоящей судебной инстанции. По его словам, дело Таубер очень напоминает дело главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.