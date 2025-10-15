ХАМАС передаст Израилю еще два тела погибших заложников

Имена пленников не разглашаются

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передаст израильской стороне останки еще двух погибших заложников в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках сделки об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы решили сегодня около 22:00 передать [медикам] тела еще двух израильских заложников", - говорится в сообщении. Имена пленников, останки которых получат сотрудники Международного комитета Красного Креста, не разглашаются.