Уиткофф опроверг публикацию о своем скором уходе с поста

Спецпосланник Трампа заверил, что "как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование" и продолжает работать в администрации президента США

Cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг приведенные в материале портала Middle East Eye утверждения о том, что он вскоре покинет свой пост.

"Эта публикация на 100% является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть, - написал Уиткофф в X, комментируя этот материал. - Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху". Уиткофф заверил, что "как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование" и продолжает работать в администрации Трампа.

В упомянутой публикации со ссылкой на источники утверждается, что Уиткофф может в скором времени покинуть пост, поскольку хочет сосредоточиться на развитии своего бизнеса.