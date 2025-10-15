В Ватикане выразили надежду, что Трампу удастся завершить конфликт на Украине

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин напомнил о саммите президентов РФ и США на Аляске в августе, который, по его словам, пока не привел к желаемым результатам

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин выразил надежду, что президенту США Дональду Трампу после урегулирования в секторе Газа удастся найти пути для разрешения украинского кризиса.

"Пока мы не видели конкретных элементов [для достижения мира], но, надеюсь, закрыв главу сектора Газа, потому что в определенном смысле она закрыта, президент Дональд Трамп сможет больше посвятить внимания Украине и поиску путей завершения войны", - приводит его слова агентство ANSA.

Высокопоставленный иерарх напомнил о саммите президентов РФ и США на Аляске в августе, который, по его словам, пока не привел к желаемым результатам. "Но Америке всегда принадлежит важная роль в решении этих вопросов", - заключил кардинал.