Госдеп в 1957 году предупреждал, что покупка Гренландии политически невозможна

Об этом говорят рассекреченные документы "Архива по национальной безопасности"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США предупреждал в 1957 году Пентагон и другие ключевые ведомства американской администрации, что покупка или долгосрочная аренда Гренландии Вашингтоном политически невозможны. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Опубликованные ею данные касаются ядерного инцидента в Гренландии - авиационной катастрофы 1968 года, когда на базе ВВС США в Туле разбился стратегический бомбардировщик B-52, несший атомные боезаряды. В результате произошло радиационное заражение местности, и Соединенным Штатам пришлось проводить операцию по ее очистке. Кроме того, "Архив по национальной безопасности" обнародовал меморандум на имя шефа Пентагона Чарльза Уилсона (1953-1957), подписанный председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Артуром Рэдфордом (1953-1957), а также ответ американского внешнеполитического ведомства на запрос военного ведомства. Оба эти документа касались Гренландии.

Из меморандума Рэдфорда следует, что Уилсон в декабре 1954 года поручил КНШ подготовить заключение по вопросу о том, отвечало ли бы интересам США с военной точки зрения приобретение Гренландии или ее долгосрочная аренда. Рэдфорд от лица КНШ ответил в январе 1955 года утвердительно, подчеркнув, в частности, что "суверенитет США над Гренландией устранил бы все сомнения по поводу безусловной доступности [военных] баз" на острове.

Однако Госдепартамент в собственном меморандуме по этому вопросу, переданном в Пентагон в сентябре 1957 года, указывал, что "приобретение Гренландии Соединенными Штатами в данное время или в обозримом будущем не является политически осуществимым предложением". Идею о покупке Гренландии "датчане вполне могли бы расценить как оскорбление", уточнял автор меморандума - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Берк Элбрик. По его словам, такое предложение Вашингтона могло бы стать "наносящим серьезный ущерб американо-датским отношениям". Даже просто получение Копенгагеном информации о том, что "ответственные должностные лица правительства США серьезно рассматривали возможность выдвижения такого предложения, могло бы навредить отношениям США и Дании", указывал дипломат.

Заявления Трампа

Действующий американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте этого года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом опрос, проведенный в январе, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Глава вашингтонской администрации не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал в конце марта, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.