The American Conservative: Трамп может убедить Зеленского пойти на уступки РФ

Журнал считает, что президенту США следует сыграть роль "плохого парня"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может убедить Владимира Зеленского пойти на "болезненные уступки" в случае переговоров с Россией для урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил во вторник журнал The American Conservative (TAC).

Издание считает, что Трампу следует сыграть роль "плохого парня", как он сделал ранее в этом году, и подтолкнуть Зеленского к "уступчивой позиции" на возможных переговорах.

Как пишет TAC, Трамп "должен быть осторожным", обдумывая потенциальную отправку Украине крылатых ракет Tomahawk, поскольку нанесение ударов вглубь территории России могло бы спровоцировать ответную реакцию и поставить "под угрозу все перспективы улучшения отношений между США и РФ".

Журнал также указывает, что "власть Путина достаточно прочна, поэтому у него есть достаточная политическая свобода действий при заключении сделки".

Ранее Трамп заявлял, что Зеленский на встрече в Белом доме 17 октября намерен просить его о поставке Украине Tomahawk.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.