Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в 2026 году

Президент США заявил, что остановил восемь войн в течение восьми месяцев

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в 2026 году.

Читайте также

Не прошла на выборы, но обошла Трампа: кому присудили Нобелевскую премию мира

"Я не думаю, что какой-либо [американский] президент остановил хотя бы одну войну. Я остановил восемь войн за восемь месяцев. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет", - сказал он в среду во время приема в Белом доме.

"Можете в это поверить? Даже я сказал, что это невозможно. Но подозреваю, что на следующий год будет лучше", - добавил Трамп.