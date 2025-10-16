ABC: координационный центр по восстановлению Газы заработает в ближайшие дни

Центр расположится на военной базе Израиля на северо-востоке от Газы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Возглавляемый США координационный центр по восстановлению сектора Газа и контролю за соблюдением прекращения огня начнет работу в ближайшие дни. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, центр будет находиться на территории Израиля к северо-востоку от Газы. Его точное местоположение не раскрывается. Известно лишь, что его разместят не на израильской военной базе, чтобы доступ в центр был у чиновников других стран, причастных к восстановлению палестинского анклава.

Руководить центром будет американский генерал-лейтенант, отмечает ABC News.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.