Милей определил место Аргентины в блоке влияния США

В мире будут еще два блока стран - союзники России и союзники Китая, считает аргентинский президент

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 октября. /ТАСС/. Мир будет делиться на блоки влияния США, России и Китая и место Аргентины среди союзников Вашингтона, считает президент южноамериканской страны Хавьер Милей.

"Мы беспрекословный союзник США. <...> Мир будет разделен на три блока - блок, равняющийся на США, блок, который будет равняться на Китай, и блок, который будет равняться на Россию. Нравится вам это или нет - такова реальность", - сказал Милей в интервью телеканалу A24.

Президент Аргентины назвал "дешевым национализмом" обвинения со стороны тех, кто считает, что он уступает суверенитет страны и контроль над ее ресурсами. "Опора на эти идеи не принесла нам хороших результатов - из развитой страны мы превратились в слаборазвитую", - добавил он.

В то же время Милей утверждает, что США не просят Аргентину отказаться от сотрудничества с Китаем, в том числе от валютного свопа, ради получения финансовой помощи. "На самом деле, сегодня (в среду - прим. ТАСС), когда на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка присутствовали [министр экономики Луис] Капуто и [председатель центробанка Сантьяго] Баусили, у них была встреча с Китаем", - добавил аргентинский лидер.

Милей неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль. Во вторник он встретился в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом, который заявил, что был бы очень недоволен сотрудничеством Буэнос-Айреса и Пекина в военной сфере. Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь уточнил, что Соединенные Штаты не хотят видеть в Аргентине "порты, военные базы и радарные станции", связанные с Китаем.

Перед поездкой в Вашингтон Милей подтвердил, что правительство его страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей. В последние недели южноамериканская страна столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Падение стоимости песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов.