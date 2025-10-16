Эрдоган высказался за отправку ВС в состав оперативной группы в Газе

Президент Турции отметил, что Анкара продолжит работать, пока не будет создано независимое палестинское государство

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что страна может отправить воинский контингент в состав оперативной группы по Газе. Как сообщает газета Türkiye, соответствующие высказывания президент сделал в ходе заседания центрисполкома правящей Партии справедливости и развития.

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон спросил меня, предоставим ли мы солдат для этой оперативной группы. Я ответил: "Почему бы нет?" Нас можно включить в этот военный механизм, который будет создан в Газе. Но главное, на каких условиях мы будем там находиться", - приводит газета слова Эрдогана.

В ходе заседания президент отметил, что Турция "продолжит работать, пока не будет создано независимое палестинское государство, и, вероятно, будет участвовать в военном механизме в Газе". Эрдоган добавил, что "в Газе еще предстоит многое сделать, включая восстановление региона", и хотя "сложилась атмосфера доверия, пусть и хрупкая, но нельзя думать, что проблема решена".

Глава МИД Турции Хакан Фидан в свою очередь отметил, что, несмотря на заключенные договоренности, нужно помнить, что "Израиль не та страна, которая будет сидеть сложа руки после затишья в Газе". "Он может снова обратить свое внимание на Ливан, Сирию и Иран. Первый этап [реализации плана урегулирования] в Газе начался после обмена пленными. Третий этап вывода [израильских войск] начнется после того, как в регионе развернется международная оперативная группа. И если речь идет о справедливой системе, то в группе должна присутствовать Турция", - приводит слова Фидана T rkiye.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.