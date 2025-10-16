В Индии оценили предстоящий визит Путина

Действующий член верхней палаты индийского парламента Харш Вардхан Шрингла считает, что приезд российского президента будет очень значимым

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию имеет очень большое значение для развития партнерства между двумя странами. Такое мнение высказал бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии, действующий член верхней палаты парламента Харш Вардхан Шрингла, отвечая на вопрос ТАСС на полях конференции, посвященной 25-летию стратегического партнерства Индии и России, в Международном фонде Вивекананды.

"Это очень важный и значимый визит. Я уверен, что у нас будет много достижений, о которых будет объявлено во время этого визита", - указал он. Как считает Шрингла, "с точки зрения развития двусторонних отношений приезд Путина в Индию будет очень значимым".

По словам парламентария, Индия и Россия "прошли долгий путь вместе". "Сегодня эти отношения характеризуются доверием, дружбой, сотрудничеством и взаимным уважением", - сказал он, указав также на прочное экономическое партнерство, широкое взаимодействие в сферах обороны, космоса и энергетики.

"Эти отношения выдержали испытание временем, несмотря на взлеты и падения, геополитические и другие сложности. И я уверен, что эта 25-я годовщина стратегического партнерства - очень важная веха в развитии наших связей", - добавил Шрингла.

Москва и Нью-Дели в ходе государственного визита Путина в Индию в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ стал основой для регулярных саммитов и развития многосторонних механизмов сотрудничества по целому ряду направлений - политическому, военно-техническому, экономическому и других. В 2010 г. статус отношений был повышен до особо привилегированного стратегического партнерства.

Путин посетит Индию в декабре. В республике состоится 23-й ежегодный российско-индийский саммит.