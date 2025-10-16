NYT: США сосредоточатся на приеме светлокожих беженцев

Газета утверждает, что нынешняя система приема беженцев будет полностью пересмотрена в сторону программы, которая "отдает предпочтение преимущественно белым людям, заявляющим о преследованиях"

Редакция сайта ТАСС

© Mario Tama/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена полностью переориентировать миграционную политику страны на прием беженцев в основном из числа белого населения Европы и ЮАР. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как утверждает издание, в его распоряжении оказались некие документы, согласно которым нынешняя система приема беженцев, ориентированная "на помощь наиболее уязвимым слоям населения стран мира", будет полностью пересмотрена в сторону программы, которая "отдает предпочтение преимущественно белым людям, заявляющим о преследованиях". Газета указывает, что речь идет в основном о белокожих англоговорящих европейцах и жителях ЮАР.

NYT утверждает, что новая программа может коснуться и других коренных европейцев, выступающих против миграционной политики своих стран и поддерживающих "популистские партии". Статус беженца в США они смогут получить, если, например, "подверглись преследованиям за мирное выражение своих взглядов, в том числе в интернете". Газета предполагает, что такими "беженцами" могут стать члены немецкой правой партии "Альтернатива для Германии".

Соответствующие планы реформы миграционной системы, продолжила NYT, якобы были изложены Белому дому в апреле и в июле представителями Госдепа и Министерства внутренней безопасности США. Газета добавила, что этот план пока окончательно не согласован.

2 февраля Трамп заявил, что в ЮАР конфискуют землю и очень плохо обращаются с определенными группами населения, в первую очередь фермерами. Спустя пять дней Трамп сообщил, что поручил своей администрации разработать программу приема в качестве беженцев белых фермеров из ЮАР. В президентском распоряжении указывалось, что целью этого шага является оказание гуманитарной помощи лицам, которые сталкиваются в ЮАР с системной дискриминацией. Власти США объявили, что переселенцам из ЮАР будут предоставляться земля и дешевые кредиты для создания хозяйств. Власти ЮАР отрицают существование дискриминации в отношении белого населения страны.