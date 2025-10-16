Reuters: США будут следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать

По информации агентства, Соединенные Штаты уже сейчас рассматривают возможность начала восстановления отдельных районов сектора Газа

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Власти США будут следить за тем, чтобы ни один житель сектора Газа не был принужден к тому, чтобы против своей воли покинуть территорию анклава. Об этом со ссылкой на одного из старших советников администрации президента США сообщило агентство Reuters.

Чиновник также отметил, что Соединенные Штаты уже сейчас рассматривают возможность начала восстановления отдельных районов сектора Газа, которые неподконтрольны радикальному палестинскому движению ХАМАС. Он добавил, что в данный момент США ведут переговоры о создании безопасных зон внутри анклава на фоне сообщений о том, что на этой неделе сторонники ХАМАС убили в городе Газа семерых палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с властями Израиля.