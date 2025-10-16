Мерц: на саммите ЕС будут обсуждать дополнительные способы давления на РФ

Канцлер Германии отметил, что на встрече вновь будет заявлено о дальнейшей поддержке Украины

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите ЕС, который пройдет 23-24 октября, будут обсуждаться дополнительные способы давления на Россию.

"В Европейском совете мы вновь обсудим по существу в дополнение к 19-му пакету санкций, который сейчас рассматривается в Евросовете, как мы можем еще больше усилить давление на Россию", - сказал Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге по повестке саммита ЕС. Он отметил, что на встрече вновь будет заявлено о дальнейшей поддержке Киева.

"Я внес конкретное предложение по этому поводу. Мы хотим еще эффективнее использовать замороженные активы Центрального банка России, чтобы предоставить Украине в общей сложности около 140 млрд евро дополнительных беспроцентных кредитов", - сказал канцлер ФРГ. Он пояснил, что эти дополнительные средства предназначены исключительно для закупки военной техники.

"Украина должна будет погасить обеспеченные кредиты только после того, как Россия выплатит репарации", - утверждал глава правительства ФРГ. Активы, по его словам, в любом случае остаются замороженными из-за европейских санкций. "Реализация этого предложения будет непростой задачей. Однако мы создадим для этого юридические и практические условия", - заключил Мерц.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Кремль организует юридическое преследование причастных к краже российских активов.