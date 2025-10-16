ВГА: ВСУ в Харьковской области находятся в критическом положении

Действия группировок войск "Север" и "Запад" носят скоординированный характер, что привело к значительным тактическим успехам, отметил замглавы ВГА Евгений Лисняк

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская армия с начала сентября достигла значительных тактических успехов в Харьковской области, Вооруженные силы Украины находятся в критическом положении. Об этом на брифинге сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"С начала сентября Вооруженные силы Российской Федерации на харьковском направлении продолжают планомерное выполнение поставленных задач. Действия группировок войск "Север" и "Запад" носят скоординированный характер, что привело к значительным тактическим успехам, поставив группировки противника в критическое положение", - сказал Лисняк.